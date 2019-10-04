Новини України

"Це помста": Пашинський відреагував на провадження від ДБР. Фото: ua.tv

https://racurs.ua/ua/n127678-ce-pomsta-pashynskyy-vidreaguvav-na-provadjennya-vid-dbr.html

Ракурс

Сергій Пашинський, колишній народний депутат України, впевнений у законності своїх дій і вважає кримінальне провадження щодо себе помстою.

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Як написав Пашинський сьогодні в Facebook, «реанімація справи і спроба посадити його у в’язницю — це помста» колишнього заступника керівника Адміністрації президента Андрія Портнова.

За словами колишнього народного обранця, він завжди стояв з Портновим «по різні боки барикади» під час Майдану.

Реанімація старої справи щодо мене — це, перш за все, помста за те, що після Революції Гідності ему довелося розлучитися з вкраденими активами, — написав екс-депутат.

Крім того, Він зізнався, що шкодує про свої дії вночі 31 грудня 2016 року, коли у нього виник конфлікт із одним з місцевих жителів, під час якого екс-нардеп з власного пістолета Glock 19 вистрілив в ногу опонента.

Нагадаємо, що сьогодні в ДБР заявили про відновлення слідства щодо Пашинського. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.