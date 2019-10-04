Суд обрав запобіжний захід лікарю, у якого знайшли готівкою близько мільйона доларів. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n127677-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-likaru-u-yakogo-znayshly-gotivkou-blyzko-milyona-dolariv.html

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​Олег Котенко, завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології імені Шалімова, якого вчора затримали під час отримання хабара, за рішенням суду буде під нічним домашнім арештом.

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Таке рішення сьогодні ухвалив Голосіївський районний суд Києва, повідомляють «Вести».

Засідання проводилося в закритому режимі, оскільки частина даних, які могли бути озвучені на суді, могли становити лікарську таємницю. Відомо, що в залі засідання були присутні десятки пацієнтів і колег лікаря, які хотіли підтримати медика.

Сам Котенко заявив, що не знає, чи буде у нього можливість оперувати, коли він буде під домашнім арештом.

Нагадаємо, що Котенко затримали під час одержання 22 тис. дол. У робочому кабінеті у нього знайшли ще 60 тис. дол., а в банківському осередку при огляді виявили 840 тис. дол. готівки.