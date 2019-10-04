Суд избрал меру пресечения врачу, у которого нашли наличными около миллиона долларов. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n127677-sud-izbral-meru-presecheniya-vrachu-u-kotorogo-nashli-nalichnymi-okolo-milliona-dollarov.html

Ракурс

​Олег Котенко, заведующий отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова, которого вчера задержали во время получения взятки, по решению суда будет под ночным домашним арестом.

Loading...

Такое решение сегодня принял Голосеевский районный суд Киева, сообщают «Вести».

Заседание проводилось в закрытом режиме, поскольку часть данных, которые могли быть озвучены на суде, могли составлять врачебную тайну. Известно, что в зале заседания присутствовали десятки пациентов и коллеги врача, которые хотели поддержать медика.

Сам Котенко заявил, что не знает, будет ли у него возможность оперировать, когда он будет под домашним арестом.

Напомним, что Котенко задержали во время получения 22 тыс. долл. В рабочем кабинете у него нашли еще 60 тыс. долл., а в банковской ячейке при осмотре обнаружили 840 тыс. долл. наличными.