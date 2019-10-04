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Ракурс
Рада утвердила программу деятельности правительства. Фото: 24 канал

Рада утвердила программу деятельности правительства

4 окт 2019, 18:06
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Программу деятельности правительства успешно поддержала Верховная Рада. «За» проголосовало 236 народных депутатов.

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В программе, которую сегодня лично представлял премьер-министр Украины Алексей Гончарук, перечислен ряд реформ в различных сферах и показатели, которых правительство должно достичь.

Программа деятельности правительства состоит из почти 120 страниц. В ней детально указана политика правительства в сфере образования, медицины, экономики, обороны, энергетики.

В программе учтен ряд реформ, которые должны существенно повлиять на показатели бюджета в 2020 году. Кроме того, она может стать основой новой кредитной программы, которую Украина заключит с МВФ. Таким образом, все реформы, которые правительство заложит в программу, будут предпосылками для получения траншей программы.

Напомним, что Гончарук рассказал, сколько денег не хватает стране, чтобы улучшить жизнь граждан.

Источник: Ракурс


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