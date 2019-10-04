Рада затвердила програму діяльності уряду. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127676-rada-zatverdyla-programu-diyalnosti-uryadu.html

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Програму діяльності уряду успішно підтримала Верховна Рада. «За» проголосувало 236 народних депутатів.

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У програмі, яку сьогодні особисто представляв прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, перерахований ряд реформ у різних сферах і показники, яких уряд має досягти.

Програма діяльності уряду складається з майже 120 сторінок. У ній детально вказана політика уряду у сфері освіти, медицини, економіки, оборони, енергетики.

У програмі враховано низку реформ, які мають суттєво вплинути на показники бюджету у 2020 році. Крім того, вона може стати основою нової кредитної програми, яку Україна укладе з МВФ. Таким чином, всі реформи, які уряд закладе в програму, будуть передумовами для отримання траншів програми.

Нагадаємо, що Гончарук розповів, скільки грошей не вистачає країні, щоб поліпшити життя громадян.