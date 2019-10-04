Новости Украины

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"Это месть": Пашинский отреагировал на производство от ГБР. Фото: ua.tv

«Это месть»: Пашинский отреагировал на производство от ГБР

4 окт 2019, 19:12
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Сергей Пашинский, бывший народный депутат Украины, уверен в законности своих действий и считает уголовное производство в отношении себя местью.

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Как написал Пашинский сегодня в Facebook, «реанимация дела и попытка посадить его в тюрьму — это месть» бывшего заместителя руководителя Администрации президента Андрея Портнова.

По словам бывшего народного избранника, он всегда стоял с Портновым «по разные стороны баррикады» во время Майдана.

Реанимация старого дела в отношении меня — это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами, — написал экс-депутат.

Кроме того, Пашинский признался, что сожалеет о своих действиях ночью 31 декабря 2016 года, когда у него возник конфликт с одним из местных жителей, во время которого экс-нардеп из собственного пистолета Glock 19 выстрелил в ногу оппоненту.

Напомним, что сегодня в ГБР заявили о возобновлении следствия в отношении Пашинского. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Источник: Ракурс


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