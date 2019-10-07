Пашинського заарештовано: суд обрав запобіжний захід екс-нардепу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n127775-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-eks-nardepu-pashynskomu.htmlРакурс
Сергію Пашинському, колишньому народному депутату, суд у Києві обрав запобіжний захід.
Печерський районний суд Києва арештував Пашинського до 4 грудня. Таким чином служителі Феміди задовольнили клопотання Державного бюро розслідувань. Як відомо, ДБР просило суд взяти екс-нардепа під варту без права внесення застави. Про це йшлося в трансляції судового засідання.
Адвокат екс-нардепа вже встиг заявити, що його підзахисному загрожує небезпека. А колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що рішення суду політичне. За його словами, справу Пашинського вирішили переглянути без будь-яких підстав.
Пан Портнов і суддя сьогодні зробили Путіну подарунок на день народження. З чим я їх і вітаю. Але ми будемо боротися, — відреагував на ухвалу суду Пашинський.
Як відомо, Пашинський був учасником конфлікту зі стріляниною, що стався наприкінці грудня 2016 року на Київщині. Тоді на дорозі після словесної сварки Пашинський вистрілив у ногу громадянину В’ячеславу Хімікусу. Колишньому нардепу загрожує до восьми років ув’язнення.
Сам Пашинський заявив, що кримінальне провадження проти нього є помстою Андрія Портнова, чиновника з оточення екс-президента Віктора Януковича.