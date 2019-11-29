Альперину вызвали «скорую» в суд, заседание отложили. Фото: Депо

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Ракурс

Вадиму Альперину, бизнесмену из Одессы, которого президент Владимир Зеленский назвал «крестным отцом контрабанды» в Украине, сегодня избирают меру пресечения. Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство прокуратуры об аресте подозреваемого с залогом в 280 млн грн.

В начале судебного заседания сторона защиты заявила, что Альперину стало плохо, и ему необходимо вызвать «скорую», чтобы по крайней мере измерить давление. Для этого адвокат попросил объявить перерыв.

Сторона обвинения просила суд продолжать заседание до приезда скорой помощи, а дальше действовать в зависимости от выводов о состоянии здоровья подозреваемого. Однако судья встала на сторону защиты.

Отложить рассмотрение дела до 14.00 с учетом обеда и перерыва. За это время вызвать подозреваемому медиков, чтобы выяснить его состояние здоровья и возможность продолжения судебного заседания с его участием, — объявила председательствующая судья.

Накануне Альперину объявили о подозрении в причастности к организации контрабандных схем на таможне, которые нанесли государству ущерб в десятки миллионов гривен, а также в предложении взятки в 800 тыс. долл. сотруднику Антикоррупционного бюро.

Его задержали 27 ноября, когда он пришел на допрос в Антикоррупционную прокуратуру.

Перед этим Зеленский обещал «ценный подарок» тому, кто предоставит информацию о местонахождении Альперина. Но адвокат подозреваемого заявил, что его никто не уведомлял о каких-либо следственных действиях и о розыске Альперина он узнал из прессы.