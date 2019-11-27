Вадим Альперин сам придет на допрос в САП. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n130000-krestnyy-otec-kontrabandy-v-ukraine-alperin-pridet-na-dopros-v-sap-advokat.html

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Вадим Альперин, о розыске которого вчера сообщил президент Владимир Зеленский и пообещал за информацию ценный подарок, 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщил адвокат объявленного в розыск одесского бизнесмена, которого называют «крестным отцом» украинской контрабанды, Андрей Федур. Защитник отметил, что узнал о розыске его подопечного из средств массовой информации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня «разыскивает» моего клиента Вадима Альперина. Правда сам клиент ничего об этом еще не знает. Поэтому 27 ноября я и Вадим Альперин будем у прокурора САП. Разыскивать его нет никакой нужды. Мы сами придем. И ценный подарок от президента никому не достанется, — говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о бегстве Вадима Альперина, которого считают одним из «крестных отцов» контрабанды в Украине. Глава государства попросил украинцев информировать НАБУ о местонахождении беглеца и обещал за это ценный подарок.

Альперин сбежал во время специальной операции по выявлению коррупционеров на таможне, но не успел пересечь государственную границу и находится на территории Украины.