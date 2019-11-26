Зеленский сообщил о побеге «крестного отца» контрабанды. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил о бегстве Вадима Альперина, которого считают одним из «крестных отцов» контрабанды в Украине.

Злоумышленник сбежал во время специальной операции по выявлению коррупционеров на таможне. Сейчас беглец находится на территории Украины, границу пересечь он не успел. Глава государства просит украинцев информировать Антикоррупционное бюро о местонахождении беглеца и обещает за это ценный подарок. Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу к НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично — ценный подарок тому, кто лучше всех поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом, — говорится в сообщении.

Зеленский посоветовал лицам, которые знают о местонахождении Альперина звонить на горячую линию НАБУ- 0 800 213 200.

Как известно, Вадима Альперина называют «королем контрабанды». Он может быть связан с махинациями по возмещению налогов при импорте товара из Китая. Его также обвиняют в предложении 800 тыс. долл. взятки сотруднику НАБУ.

Напомним, 26 ноября Национальное антикоррупционное бюро задержало заместителя председателя Киевской таможни Сергея Тупальского и еще шесть таможенников по делу двухлетней давности. СМИ предполагали, что следственные действия прошли в так называемом «деле Альперина».

Действия задержанных квалифицируют по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины. Всего задержаны 10 человек.