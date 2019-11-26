Зеленський повідомив про втечу «хрещеного батька» контрабанди. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129994-zelenskyy-povidomyv-pro-vtechu-hreschenogo-batka-kontrabandy-v-ukrayini-foto.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив про втечу Вадима Альперіна, якого вважають одним із «хрещених батьків» контрабанди в Україні.

Зловмисник втік під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці. Наразі втікач перебуває на території України, кордон перетнути він не встиг. Глава держави просить українців інформувати Антикорупційне бюро про місцеперебування втікача й обіцяє за це цінний подарунок. Про це йдеться у Telegram-каналі Зеленського.

Прошу всіх підключитися й допомогти йому знайти дорогу до НАБУ. Або допомогти правоохоронцям знайти пана Альперіна. З мене особисто — цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом, -йдеться в повідомленні.

Зеленський порадив особам, які знають про місцезнаходження Альперіна телефонувати на гарячу лінію НАБУ — 0 800 213 200.

Як відомо, Вадима Альперіна називають «королем контрабанди». Він може бути пов’язаний з махінаціями з відшкодування податків при імпорті товару з Китаю. Його також звинувачують у пропозиції 800 тис. дол. хабара співробітнику НАБУ.

Нагадаємо, 26 листопада Національне антикорупційне бюро затримало заступника голови Київської митниці Сергія Тупальського та ще шістьох митників у справі дворічної давнини. ЗМІ припускали, що слідчі дії відбулися в так званій справі Альперіна.

Дії затриманих кваліфікують за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. Всього затримано 10 осіб.