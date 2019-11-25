Інтерпол оголосив у розшук Дмитра Вовка. Фото: Громадське

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Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього голову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитра Вовка.

У серпні Солом’янський райсуд столиці відмовився обрати Вовку запобіжний захід у виді тримання під вартою. Про це 25 листопада повідомляють «Українські новини» повідомило джерело в правоохоронних органах.

Він у міжнародному розшуку, — цитує видання джерело.

ЗМІ припускали, що наразі Вовк разом із родиною знаходиться на території Бельгії. Його адвокати відкидають всі обвинувачення й називають провадження проти Вовка політичним переслідуванням. Раніше суд арештував майно Вовка.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня цього року Вовку та ще п’ятьом особам була оголошена підозру у справі «Роттердам плюс», в результаті якої споживачам електроенергії було завдано збитків на суму 18,87 млрд грн.

У вересні Солом’янський районний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка.

Його викликали на допит у НАБУ на 14 серпня, проте він на нього не з’явився. В результаті екс-очільник комісії був оголошений правоохоронцями в розшук.