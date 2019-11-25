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У Дрездені з музею вкрали коштовностей на мільярд євро, фото: pixabay

У Дрездені з музею «Зелене склепіння» вкрали коштовностей на 1 млрд євро (ФОТО)

25 лис 2019, 12:30
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Музей «Зелене склепіння» в Дрездені пограбували невідомі.

З саксонської скарбниці винесли коштовностей на мільярд євро. Про це повідомляє Bild.

Злодії відключили електропостачання музею, залізли через вікно. У повідомленні зазначено, що серед вкрадених ювелірних виробів — діаманти і дорогоцінні камені. Картини злочинці брати не стали.

Відсутність електроживлення в музеї не завадило зафіксувати камерам відеоспостереження момент крадіжки. Передбачається, що в пограбуванні брали участь декілька осіб. Вони зникли на лімузині. Співробітники правоохоронних органів вживають ряд слідчо-оперативних заходів для їх затримання.

У Дрездені з музею "Зелене склепіння" вкрали коштовностей на мільярд євро, фото: imago

У Дрездені з музею "Зелене склепіння" вкрали коштовностей на мільярд євро, фото imago

У Дрездені з музею "Зелене склепіння" вкрали коштовностей на мільярд євро, фото imago

У Дрездені з музею "Зелене склепіння" вкрали коштовностей на мільярд євро, фото imago

«Зелене склепіння» — знаменита колекція коштовностей, колишня князівська скарбниця Веттинів, що охоплює період Ренесансу до класицизму. Ця колекція є найдорожчою в Європі. Її назва походить від кольору колон залу, де зберігалися коштовності.

Раніше в Росії чиновники вкрали 170 млн дол., які були виділені на будівництво космодрому «Східний». Цей об'єкт називають улюбленим проектом президента РФ Володимира Путіна.


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