Космодром «Восточный» у Росії. Фото: РБК

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Космодром «Восточный», який є одним із головних проектів президента Росії Володимира Путіна, знаходиться під загрозою.

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Будівництво космодрому може бути припинене через крадіжки бюджетних коштів. Під час його будівництва вкрали щонайменше 11 млрд руб. (172 млн дол.), а найвищі посадовці опинилися у в’язниці. Про це повідомляє BBC.

Видання пише, що Слідчий комітет Російської Федерації завів ще 12 кримінальних справ по довгобуду. Загальна вартість будівництва досягла 300 млрд руб., а правоохоронці встановили розкрадання на суму 11 млрд руб.

Як можна з цим розібратися, не оголошуючи війну своїй власній еліті? На це він піти не готовий. Залежність від мегапроектів майже неминуче створює великі можливості для розкрадання коштів, — цитує видання експерта з Росії, професора Марка Галеотті.

Зазначається, що в 2015 році був запланований перший пуск ракети. Його змушені були перенести на 2016 рік через те, що об'єкт не встигали побудувати, ще й робітники оголосили голодування через борги із зарплати. Після цього Путін доручив слідчим перевірити об'єкт та хід будівництва. З того часу за шахрайство засудили 58 чиновників та керівників будівельних фірм. Але глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін залишився на своєму місці.

Нагадаємо, у червні російська пропагандистка Маргарита Симоньян потрапила до лікарні після того, як у неї запитали про корупцію мера Москви Сергія Собяніна.