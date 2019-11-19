Слуга народу зареєструвала законопроект. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n129647-nardepy-slugy-narodu-zareiestruvaly-zakonoproekt-yakyy-dozvolyt-ukrayincyam-zminuvaty-im-ya.html

Ракурс

Народні депутати від фракції «Слуга народу» зареєстрували проект закону № 2450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові».

Loading...

Документом пропонують дозволити українцям змінювати по батькові. Автори законопроекту стверджують, що чинне законодавство відносно вільно дозволяє фізичній особі змінювати ім’я або прізвище, але не передбачає право особи змінювати на власний розсуд своє по батькові, чим порушує вимоги Конституції України. Про це йдеться на веб-сторінці Верховної Ради.

Проект закону розроблений з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гарнага проти України» та усунення прогалин які існують між нормами цивільного та сімейного кодексів України, щодо можливості зміни фізичною особою по батькові, — йдеться в пояснювальній записці.

Автори документу пропонують внести зміни до Цивільного та Сімейного кодексу, які дозволять особам від 16 років, на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я та (або) по батькові. Особі з 14 років хочуть дозволити змінити своє прізвище, ім’я та по батькові за згодою батьків.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відзначав, що законопроект про народовладдя, обіцяний українцям під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, буде представлено у Верховній Раді до кінця року.