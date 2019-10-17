Законопроект про народовладдя Разумков обіцяє показати до кінця року

Законопроект про народовладдя Разумков обіцяє показати до кінця рокуhttps://racurs.ua/ua/n128223-zakonoproekt-pro-narodovladdya-razumkov-obicyaie-pokazaty-do-kincya-roku.htmlРакурс
Законопроект про народовладдя, обіцяний українцям під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, буде представлено у Верховній Раді до кінця року. Президент визначив його як невідкладний.
Наразі цим документом займається представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє «РБК-Україна».
Документ, який зараз перевіряє Конституційний суд України, передбачає внесення змін до Основного Закону. Зокрема, наразі право подавати законопроекти до парламенту мають президент, Кабінет міністрів і народні депутати, а в проекті закону про народовладдя пропонується додати до цього переліку поняття «народ».
Зазначимо, що в проекті закону «Про народовладдя» також передбачено процедуру проведення всеукраїнського референдуму. Наразі вона в законодавстві не закріплена.
Раніше Зеленський записував відео до українців на тему народовладдя.