Законопроект про народовладдя Разумков обіцяє показати до кінця року. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/ua/n128223-zakonoproekt-pro-narodovladdya-razumkov-obicyaie-pokazaty-do-kincya-roku.html

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Законопроект про народовладдя, обіцяний українцям під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, буде представлено у Верховній Раді до кінця року. Президент визначив його як невідкладний.

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Наразі цим документом займається представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє «РБК-Україна».

Документ, який зараз перевіряє Конституційний суд України, передбачає внесення змін до Основного Закону. Зокрема, наразі право подавати законопроекти до парламенту мають президент, Кабінет міністрів і народні депутати, а в проекті закону про народовладдя пропонується додати до цього переліку поняття «народ».

Зазначимо, що в проекті закону «Про народовладдя» також передбачено процедуру проведення всеукраїнського референдуму. Наразі вона в законодавстві не закріплена.

Раніше Зеленський записував відео до українців на тему народовладдя.