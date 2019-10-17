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Законопроект про народовладдя Разумков обіцяє показати до кінця року. Фото: Хвиля

Законопроект про народовладдя Разумков обіцяє показати до кінця року

17 жов 2019, 16:50
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Законопроект про народовладдя, обіцяний українцям під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, буде представлено у Верховній Раді до кінця року. Президент визначив його як невідкладний.

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Наразі цим документом займається представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє «РБК-Україна».

Документ, який зараз перевіряє Конституційний суд України, передбачає внесення змін до Основного Закону. Зокрема, наразі право подавати законопроекти до парламенту мають президент, Кабінет міністрів і народні депутати, а в проекті закону про народовладдя пропонується додати до цього переліку поняття «народ».

Зазначимо, що в проекті закону «Про народовладдя» також передбачено процедуру проведення всеукраїнського референдуму. Наразі вона в законодавстві не закріплена.

Раніше Зеленський записував відео до українців на тему народовладдя.


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