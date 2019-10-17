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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 18 жовтня: буде сухо та тепло (КАРТА)

17 жов 2019, 16:43
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Погода в Україні 13 жовтня буде чудовою — українців чекають сонце та тепло.

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Тож бабине літо буде панувати й завтра, оскільки істотних опадів синоптики не обіцяють. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 5−6° тепла в західних та східних регіонах до 12° вище нуля в південних областях. Вдень очікується 18−23° тепла. Вітер прогнозують північно-східний та південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 18 жовтня порадує мешканців столиці теплом. Температура повітря вночі 7−9° тепла, а вдень 19−21° вище нуля.

У Львові в п’ятницю буде сонячно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, вдень 20−22° вище нуля за Цельсієм.

В Одесі завтра істотних опадів не прогнозують. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень повітря прогріється до 16−18° тепла.

У Дніпрі найближчої доби синоптики спрогнозували теплу погоду. Вночі температура повітря 6−8° тепла, а вдень 19−21° вище нуля.

У Харкові в останній робочий день тижня буде сонячно та тепло. Вночі температура повітря 5−7° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

У Карпатах 18 жовтня утримається суха та сонячна погода. Температура повітря вночі 6−9° тепла, вдень 19−23° вище нуля.

Погода в Україні на 18 жовтня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 18 жовтня прогнозується спокійна. Невеликі збурення можливі впродовж найближчої доби.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 17 жовтня синоптики обіцяли хорошу погоду в Україні. Вдень стовпчики термометрів мали показати 17−24° тепла за Цельсієм, а поривів вітру не передбачалося.

Джерело: Ракурс


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