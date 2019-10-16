Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 17 жовтня очікується тепла та сонячна. Істотних опадів не обіцяють.

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Вночі стовпчики термометрів покажуть від 6° в центральних та східних областях до 13° тепла в південних регіонах та Криму. Вдень 17−24° тепла за Цельсієм. Вітер північно-східний та південно-східний 3−8 м/с. Про це сьогодні повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 17 жовтня радуватиме сонцем та теплом. Температура повітря вночі 8−10° тепла, а вдень 19−21° тепла.

У Львові в четвер без істотних опадів, буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° тепла, вдень 19−21° вище нуля за Цельсієм.

В Одесі завтра прогнозують суху та сонячну погоду. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень повітря прогріється до 17−19° тепла.

У Дніпрі в четвер синоптики прогнозують тепло. Вночі температура повітря 7−9° тепла, а вдень 20−22° вище нуля.

У Харкові завтра очікується суха та тепла погода. Вночі температура повітря 7−9° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

У Карпатах 17 жовтня без істотних опадів. Температура повітря вночі 7−10° тепла, вдень 19−23° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 жовтня прогнозується спокійна. Невеликі збурення можливі впродовж найближчої доби.

Нагадаємо, 15 жовтня у Києві був побитий новий температурний рекорд. У цей день температура повітря в українській столиці піднялася до позначки +24,1 градуса, що на 0.4 градуса більше від попереднього рекорду в цей день.