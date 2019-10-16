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Як в середині серпня: в Києві встановлено унікальний кліматичний рекорд. Фото: Вести

Як в середині серпня: в Києві встановлено унікальний кліматичний рекорд

16 жов 2019, 15:28
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Новий температурний рекорд побитий у Києві у вівторок, 15 жовтня. У цей день температура повітря в українській столиці піднялася до позначки +24,1 градуса, що на 0.4 градуса більше від попереднього рекорду в цей день.

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15 жовтня був четвертий день «бабиного літа», який ознаменувався третім температурним рекордом в столиці. Минулий максимум тут був зафіксований в 1885 році. Тоді термометри показували на 0.4 градуси менше, повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

В обсерваторії уточнили, що такий температурний показник за кліматичними нормами відповідає середині серпня.

З початку «бабиного літа» в Києві вже були встановлені два рекорди. Так, у неділю, 13 жовтня, температура повітря піднялася до 23,8 градусів. За даними синоптиків, це на 0,4 градуса вище попереднього максимуму. Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня склала 16,6 градуса. Це сталося вперше за 139 років.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили прогноз погоди на сьогодні, 16 жовтня. Фахівці обіцяють українцям тепло і тумани.

Джерело: Ракурс


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