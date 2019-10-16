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Аграрний комітет розглядає питання відкриття ринку землі. Фото: agropolit.com

Аграрний комітет Ради розглядає питання відкриття ринку землі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

16 жов 2019, 15:23
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Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради 16 жовтня розглядає питання відкриття ринку землі в Україні.

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Як відомо, в українському парламенті зареєстровано дев’ять законопроектів про запуск ринку землі. Один із них урядовий (№ 2178), два (№ 2194, № 2195) — від аграрного комітету і три альтернативних до одного з них (№ 2178−4, № 2178−3, № 2178−2), решта — від окремих депутатів.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що до 1 грудня 2018 року в Україні ухвалять закон про ринок землі. Глава держави заявив, що близько 73% фермерів проти того, щоб зняти мораторій на продаж землю іноземцям. Ще 80% виступають за те, щоб мати землю у власності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українськими землями повинні володіти виключно громадяни України. Якийсь час землі продаватимуть тільки своїм громадянам.

Джерело: Ракурс


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