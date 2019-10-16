Аграрний комітет розглядає питання відкриття ринку землі. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/ua/n128151-agrarnyy-komitet-rady-rozglyadaie-pytannya-vidkryttya-rynku-zemli-translyaciya.html

Ракурс

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради 16 жовтня розглядає питання відкриття ринку землі в Україні.

Loading...

Як відомо, в українському парламенті зареєстровано дев’ять законопроектів про запуск ринку землі. Один із них урядовий (№ 2178), два (№ 2194, № 2195) — від аграрного комітету і три альтернативних до одного з них (№ 2178−4, № 2178−3, № 2178−2), решта — від окремих депутатів.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що до 1 грудня 2018 року в Україні ухвалять закон про ринок землі. Глава держави заявив, що близько 73% фермерів проти того, щоб зняти мораторій на продаж землю іноземцям. Ще 80% виступають за те, щоб мати землю у власності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українськими землями повинні володіти виключно громадяни України. Якийсь час землі продаватимуть тільки своїм громадянам.