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Аграрный комитет рассматривает вопрос открытия рынка земли. Фото: agropolit.com

Аграрный комитет Рады рассматривает вопрос открытия рынка земли (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 окт 2019, 15:23
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Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады 16 октября рассматривает вопрос открытия рынка земли в Украине.

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Как известно, в украинском парламенте зарегистрированы девять законопроектов о запуске рынка земли. Один из них правительственный (№ 2178), два (№ 2194, № 2195) — от аграрного комитета и три альтернативных к одному из них (№ 2178−4, № 2178−3, № 2178−2), остальные — от отдельных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что к 1 декабря 2018 года в Украине примут закон о рынке земли. Глава государства заявил, что около 73% фермеров против того, чтобы снять мораторий на продажу землю иностранцам. Еще 80% выступают за то, чтобы иметь землю в собственности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскими землями должны владеть исключительно граждане Украины. Некоторое время земли будут продавать только своим гражданам.

Источник: Ракурс


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