Сложная ситуация: Зеленский прокомментировал земельный закон. Фото: Агропортал

https://racurs.ua/n127917-slojnaya-situaciya-zelenskiy-prokommentiroval-zemelnyy-zakon.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что украинскими землями должны владеть исключительно граждане Украины. Какое-то время земли будут продавать только своим гражданам, отметил глава государства.

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Во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве Зеленский сказал, что в целом с земельным законом сложилась сложная ситуация.

Что касается продажи земли иностранцам, то они со временем получат право покупать земли в Украине. В данный момент остается неурегулированным вопрос относительно иностранных аграрных компаний, которые уже работают в Украине, сказал Зеленский.

Он также заявил, что с обществом «играют на теме свободной продажи земли».

При этом Зеленский считает, что до 1 декабря в Украине примут закон о рынке земли. По его словам, около 73% фермеров против того, чтобы снять мораторий на продажу землю иностранцам. Еще 80% выступают за то, чтобы иметь землю в собственности.

Украинцы, которые владеют землей и работают на ней, должны получить льготы. Мы должны какое-то время продавать землю только украинцам. На втором этапе через несколько лет можно продавать землю иностранным компаниям, которые будут на ней работать и давать работу украинцам. Осталось только одно — как урегулировать вопрос с иностранцами, которые сейчас арендуют землю и работают на ней, — сказал он.

Напомним, что «Слуга народа» зарегистрировала в парламенте законопроект № 2194, которым предлагается разрешить иностранным гражданам покупать в Украине земельные участки несельскохозяйственного назначения, расположенные за пределами населенных пунктов.