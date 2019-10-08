Депутаты от "Слуги народа" предложили продавать землю иностранцам. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n127803-deputaty-ot-slugi-naroda-predlojili-prodavat-zemlu-inostrancam.html

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«Слуга народа» зарегистрировала в парламенте законопроект № 2194, которым предлагается разрешить иностранным гражданам покупать в Украине земельные участки несельскохозяйственного назначения, расположенные за пределами населенных пунктов.

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Инициатива поступила от 12 народных депутатов фракции во главе с Марьяном Заблоцким. «Слуга народа» предлагает исключить из Земельного кодекса Украины нормы, которыми ограничиваются возможности для иностранцев покупать свободные от застройки земли.

Также в законопроекте предлагается передать земли, которые находятся в государственной собственности, в коммунальную собственность местных советов.

Депутаты предложили разрешить органам местного самоуправления в интересах общества менять целевое назначение земельных участков частной собственности.

Кроме того, инициаторы законопроекта хотят отменить госэкспертизу документации по землеустройству.

Напомним, что большая часть граждан Украины выступает против продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам, о чем свидетельствуют данные соцопроса.