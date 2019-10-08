В Конча-Заспе экс-чиновники таможни «отжимают» государственный ребцентр — журналисты. Фото: Главком

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В Конча-Заспе под Киевом бывшие руководители таможни сдали себе в аренду на долгие годы элитную недвижимость и земельные участки на территории реабилитационного центра Государственной таможенной службы, который предназначался для нужд рядовых сотрудников ведомства.

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Киевский горсовет в 2000 году бесплатно передал Гостаможслужбе 15 га земли под строительство базы отдыха. Всего за год на указанной территории построили 28 деревянных и кирпичных элитных коттеджей, а также электроподстанцию и пробурили артезианскую скважину. После этого реабилитационный центр «Конча-Заспа» превратили в «элитный городок для избранных». Сейчас этот участок оценивают 300 млн грн. Об этом идет речь в расследовании программы «Наші гроші».

Новый глава таможни Максим Нефедов рассказал журналистам, что сейчас в ведомстве разбираются со статусом имущества на территории ребцентра. По его словам, возникла удивительная ситуация, когда люди, которые были руководителями ведомства, сами сдавали себе в аренду землю и недвижимость в Конча-Заспе.

Например, бывший главный инспектор Киевской таможни Олег Суршко арендует дом на указанной территории за 4 тыс. 380 грн в месяц. Договор действует до 2033 года.

Председатель таможенного профсоюза Игорь Тимофеев, в ведомстве которого находится реабилитационный центр, арендует на его территории дом за 4 тыс. 360 грн в месяц. Договор заключен до 2026 года.

Также пятикомнатный двухэтажный дом с мебелью и техникой в 2016 году арендовал экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Он платит за 177 кв. м жилплощади 6 тыс. 770 грн в месяц. Договор был подписан до 2033 года.

А экс-руководитель Таможенной службы, бывший вице-спикер Верховной Рады Игорь Калетник сразу после подписания договора аренды дома согласовал заявление на его реконструкцию.

По мнению журналистов, инвестиции в арендованную у государства недвижимость — классическая схема перевода ее в частную собственность.

Напомним, еще осенью 2017 года журналисты составляли список чиновников-миллионеров, которые деребанят ребцентр таможенников в Конча-Заспе.