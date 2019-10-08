Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Конча-Заспі екс-чиновники митниці «віджимають» державний ребцентр — журналісти. Фото: Главком

У Конча-Заспі екс-чиновники митниці «віджимають» державний ребцентр — журналісти (ФОТО, ВІДЕО)

8 жов 2019, 14:18
999

У Конча-Заспі під Києвом колишні керівники митниці здали собі в оренду на довгі роки елітну нерухомість і земельні ділянки на території реабілітаційного центру Державної митної служби, який призначався для потреб рядових співробітників відомства.

Loading...

Київська міськрада у 2000 році безкоштовно передала Держмитслужбі 15 га землі під будівництво бази відпочинку. Всього за рік на вказаній території побудували 28 дерев’яних і цегляних елітних котеджів, а також електропідстанцію і пробурили артезіанську свердловину. Після цього реабілітаційний центр «Конча-Заспа» перетворили на «елітне містечко для обраних». Зараз цю ділянку оцінюють у 300 млн грн. Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші».

Новий глава митниці Максим Нефьодов розповів журналістам, що наразі у відомстві розбираються зі статусом майна на території ребцентру. За його словами, виникла дивна ситуація, коли люди, які були керівниками відомства, самі здавали собі в оренду землю і нерухомість у Конча-Заспі.

У Конча-Заспі екс-чиновники митниці «віджимають» державний ребцентр — журналісти. Фото: Наші гроші

У Конча-Заспі екс-чиновники митниці «віджимають» державний ребцентр — журналісти. Фото: Наші гроші

Наприклад, колишній головний інспектор Київської митниці Олег Суршко орендує будинок на вказаній території за 4 тис. 380 грн на місяць. Договір діє до 2033 року.

Голова митної профспілки Ігор Тимофєєв, у відомстві якого перебуває реабілітаційний центр, орендує на його території будинок за 4 тис. 360 грн на місяць. Договір укладено до 2026 року.

Також п’ятикімнатний двоповерховий будинок із меблями і технікою в 2016 році орендував екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров. Він платить за 177 кв. м житлоплощі 6 тис. 770 грн на місяць. Договір підписано до 2033 року.

А екс-керівник Митної служби, колишній віце-спікер Верховної Ради Ігор Калетник одразу після підписання договору оренди будинку узгодив заяву на його реконструкцію.

На думку журналістів, інвестиції в орендовану у держави нерухомість — це класична схема переведення її у приватну власність.

У Конча-Заспі екс-чиновники митниці «віджимають» державний ребцентр — журналісти. Фото: Наші гроші

У Конча-Заспі екс-чиновники митниці «віджимають» державний ребцентр — журналісти. Фото: Наші гроші

Нагадаємо, ще восени 2017 року журналісти склали список чиновників-мільйонерів, які деребанять ребцентр митників у Конча-Заспі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Кремль збрехав Міжнародному трибуналу про повернення кораблів Україні

Кремль збрехав Міжнародному трибуналу про повернення кораблів Військово-морським силам України. Після обміну полоненими РФ на початку вересня заявила, що нібито повернула три військові судна разом із моряками

Новини України
16:47

Справу «ПриватБанку» у Господарському суді Києва розглядають у закритому режимі (ВІДЕО)

У Господарському суді Києва триває розгляд позову екс-акціонерів «ПриватБанку» Коломойського і офшору Triantal про визнання недійсним договору купівлі-продажу цієї фінустанови від 21 грудня 2016 року. Засідання відбувається у закритому режимі

Новини України
16:10

Януковича на 18 жовтня викликають до Апеляційного суду

Екс-президента України Віктора Януковича, на 18 жовтня викликають до Апеляційного суду, котрий розглядатиме скаргу захисту колишнього глави держави на вирок Оболонського райсуду Києва від 24 січня 2019 року

Новини України
13:04
Новини партнерів
Загрузка...