У Конча-Заспі екс-чиновники митниці «віджимають» державний ребцентр — журналісти. Фото: Главком

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У Конча-Заспі під Києвом колишні керівники митниці здали собі в оренду на довгі роки елітну нерухомість і земельні ділянки на території реабілітаційного центру Державної митної служби, який призначався для потреб рядових співробітників відомства.

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Київська міськрада у 2000 році безкоштовно передала Держмитслужбі 15 га землі під будівництво бази відпочинку. Всього за рік на вказаній території побудували 28 дерев’яних і цегляних елітних котеджів, а також електропідстанцію і пробурили артезіанську свердловину. Після цього реабілітаційний центр «Конча-Заспа» перетворили на «елітне містечко для обраних». Зараз цю ділянку оцінюють у 300 млн грн. Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші».

Новий глава митниці Максим Нефьодов розповів журналістам, що наразі у відомстві розбираються зі статусом майна на території ребцентру. За його словами, виникла дивна ситуація, коли люди, які були керівниками відомства, самі здавали собі в оренду землю і нерухомість у Конча-Заспі.

Наприклад, колишній головний інспектор Київської митниці Олег Суршко орендує будинок на вказаній території за 4 тис. 380 грн на місяць. Договір діє до 2033 року.

Голова митної профспілки Ігор Тимофєєв, у відомстві якого перебуває реабілітаційний центр, орендує на його території будинок за 4 тис. 360 грн на місяць. Договір укладено до 2026 року.

Також п’ятикімнатний двоповерховий будинок із меблями і технікою в 2016 році орендував екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров. Він платить за 177 кв. м житлоплощі 6 тис. 770 грн на місяць. Договір підписано до 2033 року.

А екс-керівник Митної служби, колишній віце-спікер Верховної Ради Ігор Калетник одразу після підписання договору оренди будинку узгодив заяву на його реконструкцію.

На думку журналістів, інвестиції в орендовану у держави нерухомість — це класична схема переведення її у приватну власність.

Нагадаємо, ще восени 2017 року журналісти склали список чиновників-мільйонерів, які деребанять ребцентр митників у Конча-Заспі.