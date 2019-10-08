Лукашенко: сьогодні ми Україну просто «подарували» НАТО

Олександр Лукашенко, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n127801-lukashenko-sogodni-my-ukrayinu-prosto-podaruvaly-nato.html

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, вважає, що НАТО має дякувати за те, що цьому військовому альянсу «подарували» Україну.

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Про це він заявив сьогодні в Мінську під час міжнародної конференції «Європейська безпека: відійти від краю прірви», повідомляє агентство БЕЛТА.

За словами Лукашенка, Схід та Захід протистояли ще з часів Радянського Союзу, особливо у військовій сфері. На його думку, саме це протистояння призвело до подій в Україні.

Сьогодні ми Україну просто «подарували» своїм суперникам, — наголосив Лукашенко. — За це американці і НАТО повинні нам просто дякувати, що вони, напевно, і роблять, розмовляючи між собою.

На думку президента Білорусі, конфлікт в Україні ще «можна вирішити», оскільки «діагноз встановлено».

За словами Лукашенка, який нещодавно зустрічався в Житомирі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, президент України налаштований на розв’язання цієї проблеми.

Якщо ми втратимо нехай недосвідченого, молодого Зеленського і цю владу в Україні (а це цілком може статися, тому що занадто великий опір всередині України і ззовні), натомість отримаємо таку владу, з якою взагалі буде важко розмовляти, — наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, восени 2018 року, під час зустрічі тодішнього президента України Петра Порошенка із Лукашенком, останній заявив, що питання війни на Донбасі повинні вирішити «три слов’янські народи», без участі Європи та США.