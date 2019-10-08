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Ракурс
Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Лукашенко: Cегодня мы Украину просто «подарили» НАТО

8 окт 2019, 13:52
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Александр Лукашенко, президент Беларуси, считает, что НАТО должно благодарить за то, что этому военному альянсу «подарили» Украину.

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Об этом он заявил сегодня в Минске во время международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», сообщает агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Восток и Запад противостояли еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. По его мнению, именно это противостояние привело к событиям в Украине.

Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам, — отметил Лукашенко. — За это американцы и НАТО должны наспросто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой.

По мнению президента Беларуси, конфликт в Украине еще «можно решить», поскольку «диагноз установлен».

По словам Лукашенко, который недавно встречался в Житомире со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, президент Украины настроен на решение этой проблемы.

Если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может произойти, потому что слишком большое сопротивление внутри Украины и извне), взамен получим такую ​​власть, с которой вообще будет трудно разговаривать, — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, осенью 2018 года, во время встречи тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с Лукашенко, последний заявил, что вопрос войны в Донбассе должны решить «три славянскихнарода», без участия Европы и США.


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