Новости Украины

Продажу земли иностранцам поддерживают лишь 13% украинцев - опрос. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127800-prodaju-zemli-inostrancam-podderjivaut-lish-13-ukraincev-opros.html

Ракурс

Большая часть граждан Украины выступает против продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам.

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По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», против такого предложения выступают 73% украинцев. Поддерживают его только 19%, еще 8% не смогли ответить на вопрос.

Также отметим, что большинство проголосовавших считает, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине следует принимать на всеукраинском референдуме. За это выступили 74% респондентов. Еще 17% считают, что референдум проводить не стоит.

Еще 58% опрошенных считают, что земли с/х назначения должны быть в собственности государства. 22% выразили мнение, что в стране нужно ввести такую модель рынка земли, при которой пахотные земли могут продаваться и покупаться.

Опрос проводили с 28 сентября по 1 октября 2019 года. В нем приняли участие 2000 респондентов.

Напомним, что 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о запуске масштабного рынка земли. По словам главы государства, землю смогут покупать только граждане Украины. Зеленский выступил против продажи земли иностранцам.