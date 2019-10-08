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Ракурс
Нобеля по физике вручили за открытие экзопланеты. Фото: bash.news

Нобеля по физике вручили за открытие экзопланеты

8 окт 2019, 13:18
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Нобелевская премия в области физики в этом году присуждена троим исследователям — Джеймсу Пиблзу, Дидье Келозу и Мишелю Майору.

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Пиблз отмечен этой наградой за проведение теоретических исследований в сфере космологии, а Келоз и Майор — за открытие экзопланеты, расположенной на орбите солнцеподобной звезды. Об этом сегодня сообщили на странице нобелевского комитета в Twitter.

Известно, что половину премии, а это более 900 тыс. долл., вручат Пиблзу, а второю половину разделят между Келозом и Майором.

Нобеля по физике вручили за открытие экзопланеты. Фото: Twitter

Напомним, вчера в Швеции началась «нобелевская неделя». Первым вручили Нобеля по медицине. Наградой отметили усилия в борьбе с раком ученых Джемса Элиссона и Тасуку Хондзьо. Они исследовали способность иммунной системы атаковать раковые клетки.

Завтра, 9 октября, должны объявить лауреатов Нобелевской премии по химии, 10 октября — по литературе, 11 октября — лауреатов премии мира, а 14 октября — по экономике.

Нобелевская премия ежегодно присуждается за выдающиеся вклады в развитие различных сфер жизни человека, научные открытия и революционные изобретения.

Источник: Ракурс


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