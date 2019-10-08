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Ракурс
Нобеля з фізики вручили за відкриття екзопланети. Фото: bash.news

Нобеля з фізики вручили за відкриття екзопланети

8 жов 2019, 13:18
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Нобелівська премія в галузі фізики цьогоріч дісталася трьом дослідникам — Джеймсу Піблзу, Дідьє Келозу та Мішелю Майору.

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Піблз удостоєний цієї нагороди за проведення теоретичних досліджень у сфері космології, а Келоз і Майор — за відкриття екзопланети, розташованої на орбіті сонцеподібної зірки. Про це сьогодні повідомили на сторінці нобелівського комітету в Twitter.

Відомо, що половину премії, а це понад 900 тис. дол., вручать Піблзу, а другу половину розділять між Келозом і Майором.

Нобеля з фізики вручили за відкриття екзопланети. Фото: Twitter

Нагадаємо, вчора в Швеції розпочався «нобелівський тиждень». Першим вручили Нобеля з медицини. Нагородою відзначили дослідження вчених Вільяма Кейліна, Пітера Редкліффа та Грегга Семенси. Вони займалися вивченням відчуттів та адаптації клітин до доступності кисню, в тому числі кисневого голодування.

Завтра, 9 жовтня, мають оголосити лауреатів Нобелівської премії з хімії, 10 жовтня — з літератури, 11 жовтня — лауреатів премії миру, а 14 жовтня — з економіки.

Нобелівська премія щорічно присуджується за видатні внески у розвиток різних сфер життя людини, наукові відкриття та революційні винаходи.

Джерело: Ракурс


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