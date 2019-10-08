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Віктор Янукович, фото: Вадим Чуприна

Януковича на 18 жовтня викликають до Апеляційного суду

8 жов 2019, 13:04
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Віктора Януковича, колишнього президента України, викликають до Апеляційного суду.

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Відповідна повістка у кримінальному провадженні № 11кп/824/1356/2019 опублікована офіційним виданням «Урядовий кур'єр».

До суду екс-президент має прибути 18 жовтня на 11.00. Януковича викликають як обвинувачуваного.

Зазначається, що суд розглядатиме скаргу захисників екс-президента на вирок Оболонського райсуду Києва від 24 січня 2019 року, котрий заочно засудив Януковича до 13 років ув’язнення за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни.

Згідно з рішенням Оболонського райсуду, термін відбування покарання Януковичу має відраховуватися з моменту його затримання.

У лютому адвокати Януковича повідомили, що подали апеляцію на цей вирок, вважаючи його «незаконним і необґрунтованим».

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що його підзахисний планує повернутися в «Україну без Порошенка».

Джерело: Ракурс


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Януковича на 18 жовтня викликають до Апеляційного суду

Екс-президента України Віктора Януковича, на 18 жовтня викликають до Апеляційного суду, котрий розглядатиме скаргу захисту колишнього глави держави на вирок Оболонського райсуду Києва від 24 січня 2019 року

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13:04
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