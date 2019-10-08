Віктор Янукович, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n127798-yanukovycha-na-18-jovtnya-vyklykaut-do-apelyaciynogo-sudu.html

Ракурс

Віктора Януковича, колишнього президента України, викликають до Апеляційного суду.

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Відповідна повістка у кримінальному провадженні № 11кп/824/1356/2019 опублікована офіційним виданням «Урядовий кур'єр».

До суду екс-президент має прибути 18 жовтня на 11.00. Януковича викликають як обвинувачуваного.

Зазначається, що суд розглядатиме скаргу захисників екс-президента на вирок Оболонського райсуду Києва від 24 січня 2019 року, котрий заочно засудив Януковича до 13 років ув’язнення за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни.

Згідно з рішенням Оболонського райсуду, термін відбування покарання Януковичу має відраховуватися з моменту його затримання.

У лютому адвокати Януковича повідомили, що подали апеляцію на цей вирок, вважаючи його «незаконним і необґрунтованим».

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що його підзахисний планує повернутися в «Україну без Порошенка».