На Херсонщині вночі підпалили будинок суддів. Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/ua/n127797-na-hersonschyni-vnochi-pidpalyly-budynok-suddiv.html

Ракурс

Підпал будинку суддів стався на Херсонщині минулої ночі. Невідомі жбурнули пляшки із запальною сумішшю на подвір’я й у вікно помешкання працівників Чаплинського райсуду та Новокаховського міськсуду.

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Вказані події відбулися близько 3.00 ночі в селі Малокаховка. Пожежу вчасно помітили і ліквідували, господарі помешкання не постраждали. На місці було виявлено пляшки із рештками запальної суміші. Про це повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції.

За фактом підпалу будинку відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 378 КК України (умисне знищення чи пошкодження майна судді). Вчинення злочину пов’язують із службовою діяльністю потерпілих.

Власниця підпаленого будинку, суддя Чаплинського райсуду Херсонщини Ірина Пилипенко повідомила, що раніше їй надходили погрози через розгляд низки справ. Зокрема, невстановлений чоловік під час судового засідання у земельній справі нецензурно ображав суддю та висловлював погрози фізичною розправою у разі ухвалення нею неугодного рішення. Інформація про втручання в діяльність судді була передана місцевим правоохоронцям, Генпрокуратурі та Вищій раді правосуддя ще влітку.

У свою чергу голова Ради суддів України Богдан Моніч закликав правоохоронні органи пришвидшити розслідування за фактом посягання на життя суддів у Херсонській області.

Нагадаємо, що у вересні невідомі вночі підпалили будинок колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої. Будівля вигоріла повністю. В Офісі президента назвали підпал «зухвалим злочином».