На Херсонщине ночью подожгли дом судей. Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/n127797-na-hersonschine-nochu-podojgli-dom-sudey.html

Ракурс

Поджог дома судей произошел на Херсонщине прошлой ночью. Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью во двор и в окно жилища работников Чаплинского райсуда и Новокаховского горсуда.

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Указанные события произошли около 3.00 ночи в селе Малокаховка. Пожар вовремя заметили и ликвидировали, хозяева квартиры не пострадали. На месте были обнаружены бутылки с остатками зажигательной смеси. Об этом сообщает пресс-центр облуправления Нацполиции.

По факту поджога дома открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 378 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи). Совершение преступления связывают со служебной деятельностью пострадавших.

Владелица подожженного дома, судья Чаплинского райсуда Херсонщины Ирина Пилипенко сообщила, что ранее ей поступали угрозы из-за рассмотрения ряда дел. В частности, неустановленный мужчина во время судебного заседания по земельному делу нецензурно оскорблял судью и высказывал угрозы физической расправой в случае принятия ею неугодного решения. Информация о вмешательстве в деятельность судьи была передана местным правоохранителям, Генпрокуратуре и Высшему совету правосудия еще летом.

В свою очередь председатель Совета судей Украины Богдан Монич призвал правоохранительные органы ускорить расследование по факту посягательства на жизнь судей в Херсонской области.

Напомним, что в сентябре неизвестные ночью подожгли дом бывшей руководительницы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Здание выгорело полностью. В Офисе президента назвали поджог «дерзким преступлением».