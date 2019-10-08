Новости Украины

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Денисова просит Москалькову узнать местонахождение двоих политзаключенных. Фото: Facebook

Денисова просит Москалькову узнать местонахождение двоих политзаключенных

8 окт 2019, 12:41
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Людмила Денисова, уполномоченный по правам человека в Украине, не может узнать местоположение украинских политзаключенных Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, которых в сентябре этапировали из оккупированного Крыма в столицу России.

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Сегодня в Facebook украинский омбудсмен написала, что обратилась за помощью в данном вопросе к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.

Денисова отметила, что попросила российского омбудсмена принять меры по установлению местонахождения Дудки и Бессарабова для того, чтобы об этом проинформировать их родственников и адвокатов.

Отметим, что из оккупированного Крыма политзаключенных этапировали в конце сентября. В Москве должно было пройти рассмотрение апелляционной жалобы на приговор.

Напомним, что в апреле подконтрольный России Севастопольский городской суд огласил приговор по так называемому делу украинских диверсантов. Украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова оккупанты приговорили к 14 годам тюрьмы.

Источник: Ракурс


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