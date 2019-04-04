Так называемых украинских диверсантов приговорили к 14 годам тюрьмы. Фото: Событие

https://racurs.ua/n120322-delo-ukrainskih-diversantov-dudku-i-bessarabova-prigovorili-k-14-godam-zaklucheniya.html

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Подконтрольный России Севастопольский городской суд 4 апреля огласил приговор по так называемому делу украинских диверсантов.

Украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова оккупанты приговорили к 14 годам тюрьмы каждого. Об этом сегодня сообщает «Крым.Реалии».

Пророссийский суд обязал осужденных уплатить штраф. Дудке назначен штраф в размере 350 тыс. руб., а Бессарабову — в размере 300 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что российская прокуратура просила для Владимира Дудки 15 лет лишения свободы, а для Алексея Бессарабова 14 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2016 года российская Федеральная служба безопасности заявила, что задержала в оккупированном Крыму группу так называемых украинских диверсантов — Дмитрия Штыбликова, Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Российские следователи заявляли, что якобы граждане Украины готовили проведение диверсий на территории оккупированного полуострова и действовали в интересах украинских спецслужб.

В ноябре 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова до 5 лет колонии строгого режима. Также подконтрольные России судьи обязали украинца уплатить штраф в размере 200 тыс. руб.

Другим фигурантам вымышленного уголовного дела неоднократно продлевали срок содержания под стражей, заложники Кремля жаловались на пытки.