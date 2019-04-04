Так званих українських диверсантів засудили до 14 років тюрми. Фото: Событие

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Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд 4 квітня оголосив вирок у так званій справі українських диверсантів.

Українців Володимира Дудку та Олексія Бессарабова окупанти засудили до 14 років тюрми кожного. Про це сьогодні повідомляє «Крим.Реалії».

Проросійський суд зобов’язав засуджених сплатити штраф. Дудці призначили штраф у розмірі 350 тис. руб., а Бессарабову — в розмірі 300 тис. руб.

Раніше повідомлялося, що російська прокуратура попросила для Володимира Дудки 15 років позбавлення волі, а для Олексія Бессарабова 14 років та 10 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року російська Федеральна служба безпеки заявила, що затримала в окупованому Криму групу так званих українських диверсантів — Дмитра Штиблікова, Володимира Дудку та Олексія Бессарабова. Російські слідчі заявляли, що начебто громадяни України готували проведення диверсій на території окупованого півострова та діяли в інтересах українських спецслужб.

У листопаді 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму. Також підконтрольні Росії судді зобов’язали українця сплатити штраф в розмірі 200 тис. руб.

Іншим фігурантам вигаданої кримінальної справи неодноразово продовжували термін утримання під вартою, заручники Кремля скаржилися на тортури.