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Последствия ДТП, фото:«Новости N»
Заместитель начальника полиции Николаевщины погиб в ДТП (ФОТО)https://racurs.ua/n127795-zamestitel-nachalnika-policii-nikolaevschiny-pogib-v-dtp-foto.htmlРакурс
Заместитель начальника полиции Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и врио начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко погибли сегодня в ДТП.
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Инцидент произошел на автодороге «Херсон — Николаев» возле села Шевченково Витовского района Николаевской области в результате столкновения автомобилей ТОYОТА, в котором находились правоохранители, и Lexus. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что погибшие правоохранители ехали в направлении Николаева.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
По информации издания «Новости N», произошло лобовое столкновение внедорожника Lexus GX 460 и легкового автомобиля Toyota Camry. После столкновения автомобили вылетели на обочину, «Тойота» слетела в кювет. Тела погибших зажало деформированными элементами автомобиля.
Водителя Lexus с серьезными травмами госпитализировали.
Напомним, в июле на Николаевщине в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погибли двое детей и их отец.
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