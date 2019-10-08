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Последствия ДТП, фото:«Новости N»

Заместитель начальника полиции Николаевщины погиб в ДТП (ФОТО)

8 окт 2019, 12:11
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Заместитель начальника полиции Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и врио начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко погибли сегодня в ДТП.

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Инцидент произошел на автодороге «Херсон — Николаев» возле села Шевченково Витовского района Николаевской области в результате столкновения автомобилей ТОYОТА, в котором находились правоохранители, и Lexus. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что погибшие правоохранители ехали в направлении Николаева.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По информации издания «Новости N», произошло лобовое столкновение внедорожника Lexus GX 460 и легкового автомобиля Toyota Camry. После столкновения автомобили вылетели на обочину, «Тойота» слетела в кювет. Тела погибших зажало деформированными элементами автомобиля.

Водителя Lexus с серьезными травмами госпитализировали.

Погибшие правоохранители, фото: МВД

Последствия ДТП, фото:«Новости N»

Последствия ДТП, фото:«Новости N»

Последствия ДТП, фото:«Новости N»

Последствия ДТП, фото:«Новости N»

Напомним, в июле на Николаевщине в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погибли двое детей и их отец.


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