Наслідки ДТП, фото: «Новости N»

https://racurs.ua/ua/n127795-zastupnyk-nachalnyka-policiyi-mykolayivschyny-zagynuv-u-dtp-foto.html

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Заступник начальника поліції Миколаївської області полковник поліції Сергій Сидоренко та т. в. о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко загинули сьогодні в ДТП.

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Інцидент стався на автодорозі «Херсон — Миколаїв» поблизу села Шевченкове Вітовського району Миколаївської області внаслідок зіткнення автомобілів Тоyота, в якому перебували правоохоронці, та Lexus. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що загиблі правоохоронці їхали в напрямку Миколаєва.

Обставини ДТП встановлюються. Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

За інформацією видання «Новости N», відбулося лобове зіткнення позашляховика Lexus GX 460 та легкового автомобіля Toyota Camry. Після зіткнення автомобілі вилетіли на узбіччя, «Тойота» злетіла в кювет. Тіла загиблих затисло деформованими елементами автомобіля.

Водія Lexus із серйозними травмами госпіталізували.

Нагадаємо, у липні на Миколаївщині внаслідок зіткнення автобуса та легковика загинули двоє дітей і їхній батько.