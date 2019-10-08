Пристайко розповів, чи зможуть бойовики обиратися до Верховної Ради. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127794-prystayko-rozpoviv-chy-zmojut-boyovyky-obyratysya-do-verhovnoyi-rady.html

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Вадим Пристайко, глава Міністерства закордонних справ України, виступив проти надання права обиратися до Верховної Ради бойовикам самопроголошених республік Донбасу.

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В ефірі телеканалу ICTV напередодні глава МЗС заявив, що ті люди, які стріляли по українцям, не можуть повернутися і сісти поруч з депутатами Верховної Ради.

Це теж політична «червона лінія». І таких «червоних ліній» дуже багато, в межах яких відбувається політичний процес, політичне обговорення, — сказав він.

За словами Пристайка, безпека українського народу, повернення територій, суверенітет і територіальна цілісність України — залишаються головними пріоритетами для української влади.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Мінську був затверджений текст «формули Штайнмаєра», якою передбачається порядок вступу в силу декількох пунктів Мінських угод щодо проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Після цього в Києві почалися протести проти приєднання до «формулі Штайнмаєра».