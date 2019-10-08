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Теракт у Німеччині: вантажівка в'їхала в автомобілі на світлофорі, поранено 8 осіб. Фото: fnp.de

Теракт у Німеччині: вантажівка в’їхала в автомобілі на світлофорі, поранено 8 осіб (ФОТО)

8 жов 2019, 11:50
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У Німеччині сталася масштабна аварія на світлофорі, яку влада розцінює як терористичний акт.

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У місті Лімбург-ан-дер-Лан у федеральній землі Гессен напередодні ввечері вантажівка Mercedes протаранила кілька автомобілів, внаслідок чого, за даними поліції, постраждали восьмеро осіб, хоча спочатку ЗМІ повідомляли про 17 потерпілих. Про це сьогодні інформує прес-центр місцевої поліції у Twitter.

Відомо, що один потерпілий перебуває у важкому стані, інших після надання меддопомоги відпустили додому.

Підозрюваному у скоєнні теракту 30 років. Чоловік приїхав до Німеччини із Сирії. На даний момент його затримано. Розслідуванням і встановленням мотивів зловмисника займається прокуратура Франкфурта-на-Майні.

Вже встановлено, що підозрюваний викрав вантажівку неподалік від місця нападу й умисно скерував її у легковики. При цьому, за словами очевидців, він вигукував слово «Аллах».

Теракт у Німеччині: вантажівка в'їхала в автомобілі на світлофорі, поранено 8 осіб. Фото: fnp.deм

Теракт у Німеччині: вантажівка в'їхала в автомобілі на світлофорі, поранено 8 осіб. Фото: fnp.de

Теракт у Німеччині: вантажівка в'їхала в автомобілі на світлофорі, поранено 8 осіб. Фото: fnp.de

Між тим нагадаємо, що в серпні в Осло 20-річний місцевий житель влаштував стрілянину в мечеті. Тоді влада розцінила напад як терористичний акт.

Джерело: Ракурс


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