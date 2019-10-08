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Ракурс
Віктор Трепак, фото: «Вікіпедія»

Заступником генпрокурора став Віктор Трепак

8 жов 2019, 11:26
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Віктора Трепака призначили заступником генерального прокурора.

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Відповідний наказ сьогодні підписав очільник Генпрокуратури Руслан Рябошапка. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Трепак народився у 1975 році в місті Сколе на Львівщині. У 1997 закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а в 2002 році — Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство».

У 2000 році розпочав службу в органах державної безпеки. До 2009 року працював на різних посадах в Управлінні СБУ в Львівській області. Згодом — у Центральному управлінні СБУ.

У 2014−2015 роках був першим заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Згодом — до квітня 2016 року — першим заступником голови СБУ

Згодом Трепак був професором кафедри Національної академії СБУ та доцентом кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагадаємо, у травні 2016 року Трепак передав НАБУ документи, які підтверджують здійснення «Партією регіонів» незаконних виплат низці високопосадовців на загальну суму 2 млрд дол. США. Згідно з цими документами, чиновники отримували гроші під особисті підписи.

Джерело: Ракурс


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