Новини України

На Одещині поліцейські жорстко знущалися над чоловіками. Фото: Діло

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Співробітники патрульної поліції Одеської області підозрюються в катуванні. Двоє правоохоронців на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох осіб, після чого доставили їх у відділок і «вибивали» з них зізнання.

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Обом поліцейським вчора слідчі Миколаївського теруправління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру, пише в Telegram-каналі глава відомства Роман Труба.

За його словами, співробітники поліції силою змушували затриманих зізнатися в тому, що вони скоїли крадіжку золотого ланцюжка.

Психологічний тиск, погрози розправи, застосування гумової кийки, приниження — ось методи, якими правоохоронці хотіли отримати потрібні свідчення від громадян, — пише Труба.

Глава відомства визнав, що такі випадки часто відбуваються в правоохоронних органах України. На даний момент ДБР розслідує відразу кілька аналогічних фактів. Труба підкреслив, що «насильство і тортури — далеко не ті методи, якими повинні працювати ті, хто захищає закон і бореться зі злочинністю».​

Нагадаємо, що на початку місяця Державне бюро розслідувань відкрило провадження стосовно співробітників спецпідрозділу Національної поліції КОРД, які застрелили озброєного рецидивіста в селі Хотянівка під Києвом.​