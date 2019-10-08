Новости Украины

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Одесской области полицейские жестко издевались над мужчинами. Фото: Дело
В Одесской области полицейские жестко издевались над мужчинами (ВИДЕО)https://racurs.ua/n127791-v-odesskoy-oblasti-policeyskie-jestko-izdevalis-nad-mujchinami-video.htmlРакурс
Сотрудники патрульной полиции Одесской области подозреваются в истязании. Двое правоохранителей на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек, после чего доставили их в участок и «выбивали» признание.
Loading...
Обоим полицейским вчера следователи Николаевского теруправления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении, пишет в Telegram-канале глава ведомства Роман Труба.
По его словам, сотрудники полиции силой заставляли задержанных сознаться в том, что они совершили кражу золотой цепочки.
Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижение — вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан, — пишет Труба.
Глава ведомства признал, что такие случаи часто происходят в правоохранительных органах Украины. На данный момент ГБР расследует сразу несколько аналогичных фактов. Труба подчеркнул, что «насилие и пытки — далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью».
Напомним, что в начале месяца Государственное бюро расследований открыло производство в отношении сотрудников спецподразделения Национальной полиции КОРД, которые застрелили вооруженного рецидивиста в селе Хотяновка под Киевом.
Загрузка...