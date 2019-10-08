Новости Украины

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Ракурс
В Одесской области полицейские жестко издевались над мужчинами. Фото: Дело

В Одесской области полицейские жестко издевались над мужчинами (ВИДЕО)

8 окт 2019, 11:12
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Сотрудники патрульной полиции Одесской области подозреваются в истязании. Двое правоохранителей на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек, после чего доставили их в участок и «выбивали» признание.

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Обоим полицейским вчера следователи Николаевского теруправления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении, пишет в Telegram-канале глава ведомства Роман Труба.

По его словам, сотрудники полиции силой заставляли задержанных сознаться в том, что они совершили кражу золотой цепочки.

Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижение — вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан, — пишет Труба.

Глава ведомства признал, что такие случаи часто происходят в правоохранительных органах Украины. На данный момент ГБР расследует сразу несколько аналогичных фактов. Труба подчеркнул, что «насилие и пытки — далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью».​

Напомним, что в начале месяца Государственное бюро расследований открыло производство в отношении сотрудников спецподразделения Национальной полиции КОРД, которые застрелили вооруженного рецидивиста в селе Хотяновка под Киевом.​

Источник: Ракурс


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