Афера на миллиард: прокуратура объявила подозрение экс-нардепу Святашу — СМИ. Фото: Crime-ua.com

https://racurs.ua/n127790-afera-na-milliard-prokuratura-obyavila-podozrenie-eks-nardepu-svyatashu-smi.html

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Народный депутат Верховной Рады IV, V, VI, VII, VIII созывов подозревается в завладении средствами «Укрсиббанка» на сумму 1,1 млрд грн.

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По данным правоохранителей, нардеп с 2008 по 2018 годы пребывал в сговоре с сотрудниками компании АИС и выступал организатором аферы по завладению средствами, полученными в «Укрсиббанке» в качестве кредита. Об этом сегодня сообщили в столичной прокуратуре.

Речь идет об экс-нардепе от Партии регионов и «Видродження» Дмитрии Святаше, пишет «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

По итогам расследования Святашу объявили подозрение согласно ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 27 (виды соучастия в преступлении) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

Также в рамках этого уголовного производства сообщено о подозрении в мошенничестве гендиректору компании АИС и топ-менеджерам частного предприятия «Импульс-В».

Между тем напомним, что вчера суд отправил под арест до 4 декабря без права внесения залога экс-нардепа Сергея Пашинского. Ему инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу, которому Пашинский выстрелил в ногу в декабре 2016 года.