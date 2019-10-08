В Украину пришли заморозки, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n127789-gidrometcentr-preduprejdaet-o-nochnyh-zamorozkah-v-ryade-regionov.html

Ракурс

Заморозки ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Так, ночью 9 октября в центральных (кроме Винницкой), южных (кроме Одесской), а также восточных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе — 0−5°.

Ночью 10 октября в восточных областях, а также на Днепропетровщине и Запорожье, синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0−3°.

Напомним, недавно Гидрометцентр опубликовал подробный прогноз погоды в Украине на октябрь. В частности, синоптики прогнозируют, что средняя температура за месяц составит 7−12° тепла. В горных районах этот показатель составит 6−7° выше нуля.

Также синоптики прогнозируют снижение средней суточной температуры во второй и третьей декадах октября.