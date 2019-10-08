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В Україну прийшли заморозки, фото: «Ракурс»
Гідрометцентр попереджає про нічні заморозки в низці регіонівhttps://racurs.ua/ua/n127789-gidrometcentr-poperedjaie-pro-nichni-zamorozky-v-nyzci-regioniv.htmlРакурс
Заморозки очікуються в найближчі дні в низці регіонів України.
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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Так, вночі 9 жовтня у центральних (крім Вінницької), південних (крім Одеської), а також східних областях очікуються сильні заморозки у повітрі — 0−5°.
Вночі 10 жовтня у східних областях, а також на Дніпропетровщині та Запоріжжі синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0−3°.
Нагадаємо, нещодавно Гідрометцентр опублікував детальний прогноз погоди в Україні на жовтень. Зокрема, синоптики прогнозують, що середня температура за місяць становитиме 7−12° тепла. В гірських районах цей показник становитиме 6−7° вище нуля.
Також синоптики прогнозують зниження середньої добової температури в другій та третій декадах жовтня.
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