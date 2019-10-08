Новини України

У Міноборони розповіли, коли відбудеться розведення сил на Донбасі. Фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n127788-u-minoborony-rozpovily-koly-vidbudetsya-rozvedennya-syl-na-donbasi.html

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Андрій Загороднюк, Міністр оборони України, назвав умову, за якої розпочнеться заплановане розведення сил на Донбасі в районі Петровського та Золотого. За його словами, в даний момент для цього немає можливості.

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Розведення сил у зазначених населених пунктах почнеться тільки після того, як бойовики почнуть дотримуватися режиму припинення вогню протягом тижня, сказав міністр, слова якого наводить прес-служба Міністерства оборони.

Загороднюк додав, що українські військові покинуть позиції в Золотому і Петровському і відійдуть на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі, якщо бойовики знову порушать домовленості.

У свою чергу начальник Генштабу Руслан Хомчак зазначив, що розведення військ має проходити обопільно на відстані одного кілометра від лінії зіткнення.

Зазначимо, що вчора Загороднюк і Хомчак особисто відвідали Золоте Луганської області. За їх словами, місцеві жителі підтримують ініціативи керівництва країни з розведення військ.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вчора пояснив, чому не почалося розведення військ біля Золотого і Петровського.