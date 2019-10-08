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Ракурс
Гордон Сондленд, фото: United States Department of State

Український скандал у США: посол Сполучених Штатів у Євросоюзі свідчитиме в Конгресі

8 жов 2019, 10:05
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Посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд свідчитиме в Конгресі в межах розслідування про можливий тиск президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на його українського колегу Володимира Зеленського.

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Про це повідомляє видання The Associated Press.

Зазначається, що Сондленд — одна з ключових фігур у цьому розслідуванні. Його опитають сьогодні.

Крім того, у п’ятницю свідчення даватиме колишній посол США в Україні Марі Йованович, котру цієї весни достроково відкликали з посади.

Наприкінці вересня Палата представників Конгресу США розпочала процедуру імпічменту проти Трампа. Підставою для цього стали підозри в можливому використанні Трампом влади в особистих цілях під час його телефонної розмови із Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Тоді Трамп намагався схилити Зеленського до проведення в Україні розслідування щодо члена Демократичної партії Джо Байдена — одного з фаворитів майбутніх президентських виборів у США.

Нагадаємо, кілька днів тому у Конгресі заслухали свідчення колишнього спецпредставника Держдепу США в Україні Курта Волкера.


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