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Ракурс
Гордон Сондленд, фото: United States Department of State

Украинский скандал в США: посол Соединенных Штатов в Евросоюзе будет давать показания в Конгрессе

8 окт 2019, 10:05
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Посол США в Евросоюзе Гордон Сондлендбудет свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования о возможном давлении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на его украинского коллегу Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает издание The Associated Press.

Отмечается, что Сондленд — одна из ключевых фигур в этом расследовании. Его опросят сегодня.

Кроме того, в пятницу давать показания будет бывший посол США в Украине Мари Йованович, которую этой весной досрочно отозвали с должности.

В конце сентября Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента против Трампа. Основанием для этого послужили подозрения в возможном использовании Трампом власти в личных целях во время его телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля.

Тогда Трамп пытался склонить Зеленского к проведению в Украине расследования относительно члена Демократической партии Джо Байдена — одного из фаворитов предстоящих президентских выборов в США.

Напомним, несколько дней назад в Конгрессе заслушали показания бывшего спецпредставителя Госдепа США в Украине Курта Волкера.


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