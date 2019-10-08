Соперник Усика попался на допинге, бой под угрозой срыва. Фото: Boxing Scene

https://racurs.ua/n127786-sopernik-usika-popalsya-na-dopinge-boy-pod-ugrozoy-sryva.html

Ракурс

Александр Усик, украинский боксер, может не выйти в ринг против представителя Нидерландов Тайрона Спонга из-за того, что тот провалил тест на допинг.

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Как сообщил сегодня в Twitter промоутер Эдди Хирн, о результатах провального допинг-теста ему сообщили в Всемирном допинговом агентстве. Там уточнили, что результаты Спонга «плохие» и теперь их рассмотрит атлетическая комиссия штата Иллинойс. При этом промоутер не исключил, что Усик выйдет в ринг против одного из запасных соперников.

Сам Спонг заявил, что не пользовался запрещенными препаратами. Он добавил, что неделю назад проходил тесты на допинг, которые показали, что он не принимал его.

При этом нидерландский боксер считает, что его просто хотят снять с боя. Он пообещал использовать все юридические возможности, включая требование о возмещении вреда.

Бой Усика и Спонга должен состояться 12 октября в Чикаго.

Напомним, что 5 октября Усик сообщил, что завершил в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе.